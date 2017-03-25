Куман может возглавить сборную Нидерландов
Дата публикации: Вчера, 23:52 | Категория: Новости футбола
После ухода Данни Блинда с поста наставника национальной голландской команды ФС Нидерландов озадачился поиском нового рулевого тренерского штаба. Текущий тренер ливерпульского «Эвертона» Р. Куман рассматривается в качестве одного из кандидатов.
В интересе к персоне Рональда признался директор футбольного союза страны Ж.-П. Декоссо.
«Мы нуждаемся в человеке, который знает, как правильно развивать футбол в нашей стране. Куман вполне подходит на эту роль. Но пока что он тренирует свой клуб, как и другие менеджеры, которых мы готовы рассмотреть. Возможно, будет назначен тренер-иностранец, не исключаем», — информация со слов Декоссо.
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