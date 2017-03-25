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Челси пообещал Азару, что обсудит с Реалом его трансфер

Дата публикации: Вчера, 23:50 | Категория: Новости футбола

Челси пообещал Азару, что обсудит с Реалом его трансфер

Э. Азар, ведущий исполнитель лидера Премьер-лиги Англии – «Челси», близок к тому, чтобы стать игроком «Реала» (Мадрид).

Переход бельгийца в ряды Сливочных мог состояться ещё в прошлом году, но футболист не стал покидать свою команду после далеко не самого удачного сезона для Аристократов. Тогда же Эден обусловил возможное возвращение к переговорам через год, то бишь, летом 2017-го.

Менеджер действующего обладателя кубка ЛЧ З. Зидан лично желает заполучить Азара в свой коллектив игроков. Впрочем, Р. Абрамович, владелец английской команды, не горит желанием отпускать бельгийца, в связи с чем готов лично убедить того остаться в Лондоне.

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