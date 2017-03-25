Ивелин Попов согласился перейти в Фенербахче
Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола
По сведениям веб-портала Ajansspor.com, И. Попов, хавбек «Спартака» (Москва), готов перейти в ряды турецкого «Фенербахче».
Вчера стало известно, что управление стамбульцев намеревается обменять Э. Эменике на Попова. Болгарский футболист воспринял интерес к своей персоне положительно, и сообщил о своей готовности влиться в состав «Фенера».
«Я с радостью приму предложение «Фенербахче», – слова Ивелина. К слову, его трудовое соглашение со спартаковцами истекает лишь в 2019-м году.
Что касается Эменике, то играл он за москвичей с 2011-го года, и провёл здесь три года, всего забив 24 гола за красно-белых на протяжении 51 поединка.
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