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Ивелин Попов согласился перейти в Фенербахче

Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола

Ивелин Попов согласился перейти в Фенербахче

По сведениям веб-портала Ajansspor.com, И. Попов, хавбек «Спартака» (Москва), готов перейти в ряды турецкого «Фенербахче».

Вчера стало известно, что управление стамбульцев намеревается обменять Э. Эменике на Попова. Болгарский футболист воспринял интерес к своей персоне положительно, и сообщил о своей готовности влиться в состав «Фенера».

«Я с радостью приму предложение «Фенербахче», – слова Ивелина. К слову, его трудовое соглашение со спартаковцами истекает лишь в 2019-м году.

Что касается Эменике, то играл он за москвичей с 2011-го года, и провёл здесь три года, всего забив 24 гола за красно-белых на протяжении 51 поединка.

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