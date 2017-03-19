Вест Хэм хочет приобрести Руни
Дата публикации: Вчера, 23:51 | Категория: Новости футбола
Лондонский «Вест Хэм» надеется, что «Ман Юнайтед» не будет препятствовать уходу У. Руни из клуба. При этом Молотобойцы всерьёз настроены на подписание Уэйна грядущим летом, как информирует источник Sky Sports.
Ранее некоторые британские издания сообщали, что летом этого года Руни может возвратиться в «Эвертон», откуда и был продан в «Юнайтед» в 2004-м году. Напомним, Уэйн воспитывался в академии ливерпульского клуба. Первую свою игру в составе Ирисок он провёл ещё в 2002-м году.
В сезоне 2016/2017 Премьер-лиги Англии на счету 31-летнего представителя английской национальной команды 18 сыгранных матчей, 2 реализованных голевых момента и пять отданных голевых пасов.
Похожие новости:
Руни может вернуться в Эвертон
По версии Daily Mail, «Эвертон» получит возможность возвратить своего экс-форварда после 13-летней «разлуки» – переезд...
По версии Daily Mail, «Эвертон» получит возможность возвратить своего экс-форварда после 13-летней «разлуки» – переезд...
ESPN: Моуриньо может продать Руни
По информации ESPN FC, Ж. Моуриньо готов продать многолетнего капитана клуба У. Руни, чтобы тот получал регулярную игровую практику. Уэйн в...
По информации ESPN FC, Ж. Моуриньо готов продать многолетнего капитана клуба У. Руни, чтобы тот получал регулярную игровую практику. Уэйн в...
Руни дисквалифицирован на 3 матча
Во вчерашнем матче 6-го тура английской Премьер-Лиги с «Вест-Хэмом», который завершился в пользу Манкунианцев со счетом 2:1, Уэйн Руни...
Во вчерашнем матче 6-го тура английской Премьер-Лиги с «Вест-Хэмом», который завершился в пользу Манкунианцев со счетом 2:1, Уэйн Руни...
По новому контракту с «МЮ» Руни будет зарабатывать 300 тысяч фунтов в недел ...
Форвард Красных Дьяволов Уэйн Руни готовится продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2018 года. В СМИ уже появилась информация о том,...
Форвард Красных Дьяволов Уэйн Руни готовится продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2018 года. В СМИ уже появилась информация о том,...
Ибрагимович призывает Руни перейти в «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович призывает Уэйна Руни покинуть «Манчестер Юнайтед» и присоединиться к парижскому клубу....
Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович призывает Уэйна Руни покинуть «Манчестер Юнайтед» и присоединиться к парижскому клубу....