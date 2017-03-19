Вест Хэм хочет приобрести Руни

Лондонский «Вест Хэм» надеется, что «Ман Юнайтед» не будет препятствовать уходу У. Руни из клуба. При этом Молотобойцы всерьёз настроены на подписание Уэйна грядущим летом, как информирует источник Sky Sports.



Ранее некоторые британские издания сообщали, что летом этого года Руни может возвратиться в «Эвертон», откуда и был продан в «Юнайтед» в 2004-м году. Напомним, Уэйн воспитывался в академии ливерпульского клуба. Первую свою игру в составе Ирисок он провёл ещё в 2002-м году.



В сезоне 2016/2017 Премьер-лиги Англии на счету 31-летнего представителя английской национальной команды 18 сыгранных матчей, 2 реализованных голевых момента и пять отданных голевых пасов.