Ростов начал первый раунд переговоров с потенциальным спонсором

«Ростов», относительно хорошо проведя еврокубковую кампанию в текущем сезоне, привлекает новые инвестиционные источники.



Новый спонсор, по некоторым сообщениям, намерен ежегодно пополнять казну клуба на 6 000 000 евро.



По версии «Федерального агентства новостей», в будущем финансировать «Ростов», скорее всего, будет частное лицо. Отмечено, что между сторонами пока ещё не достигнут консенсус, однако представители клуба достаточно оптимистично настроены.



Прошлым летом долги «Ростова» составили примерно 300 000 000 рублей. В текущем году задолженности возросли ещё больше, достигнув отметки в 360 000 000 руб.