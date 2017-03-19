Бавария нацелилась на звезду Монако
Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола
Блестяще выступающий в текущем сезоне Б. Силва оказался в сфере интересов «Баварии» (Мюнхен).
Высокий уровень интереса европейских грандов к Бернарду – следствие уверенных выступлений португальца в Лиге 1 и Лиге Чемпионов. По сведениям Mundo Deportivo, «Бавария» – фаворит в споре за подписание центрального хавбека.
Источник убеждён, что Монегаски не отпустят своего 22-летнего таланта менее, чем за 80 000 000 евро, с учётом актуальности трудового договора между «Монако» и футболистом до 2020-го года. В прошлом ходили слухи, что в услугах Бернарду заинтересован текущий лидер Премьер-лиги Англии – «Челси».
Напомним, в 1/4 финала ЛЧ «Монако» встретится с «Боруссией» (Дортмунд).
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