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The Times: Арсенал продаст Озила и Санчеса?

Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола

The Times: Арсенал продаст Озила и Санчеса?

Наставник «Арсенала», будущее которого в команде – под вопросом, собирается лишить Канониров двух лидеров.

После завершения следующего сезона личные контракты А. Санчеса и М. Озила истекут, но ни один, ни другой пока ещё так и не смогли договориться с клубом насчёт переоформления договоров. Как сообщают СМИ, по причине высоких финансовых запросов футболистов.

Сам Венгер, по последним данным, принял решение продолжить работать в лондонском клубе. По версии The Times, французский многоопытный специалист намерен грядущим летом распрощаться и с Алексисом, и с Месутом. За счёт средств, которые будут выручены от продажи звёздных немца и чилийца, планируется приобретение новых исполнителей.

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