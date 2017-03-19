The Times: Арсенал продаст Озила и Санчеса?
Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола
Наставник «Арсенала», будущее которого в команде – под вопросом, собирается лишить Канониров двух лидеров.
После завершения следующего сезона личные контракты А. Санчеса и М. Озила истекут, но ни один, ни другой пока ещё так и не смогли договориться с клубом насчёт переоформления договоров. Как сообщают СМИ, по причине высоких финансовых запросов футболистов.
Сам Венгер, по последним данным, принял решение продолжить работать в лондонском клубе. По версии The Times, французский многоопытный специалист намерен грядущим летом распрощаться и с Алексисом, и с Месутом. За счёт средств, которые будут выручены от продажи звёздных немца и чилийца, планируется приобретение новых исполнителей.
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