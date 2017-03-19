Реал заинтересован в Берчиче и Мартине
Дата публикации: Вчера, 23:37 | Категория: Новости футбола
Мадридский клуб решил закупиться на внутреннем трансферном рынке. В сфере интересов Сливочных Ю. Берчиче («Реал Сосьедад») и А. Мартин («Эспаньол»).
Действующий обладатель кубка Лиги Чемпионов собирается приобрести сменщика для бразильца Марсело, на роль которого, по мнению OKdiario и Marca, «Реал» желает назначить 27-летнего Берчиче. При этом ещё один фланговый защитник мадридцев Ф. Коэнтрау не входит в планы тренерского штаба команды в этом сезоне, и уже в скором времени может возвратиться в родной для себя португальский чемпионат.
Мартин, ещё один потенциальный новичок «Реала», также находится в шорт-листе английского «Манчестер Сити».
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