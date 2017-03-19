Швайнштайгер перешёл в Чикаго

Хавбек английского «Ман Юнайтед», немец Б. Швайнштайгер, принял решение в 32-летнем возрасте перейти в американский чемпионат MLS.



Трудовое соглашение между опытным немцем и «Чикаго Файр» оформлено сроком на 1 год. Присутствует также функция пролонгирования сотрудничества ещё на 1 год. В стане американского клуба Швайни будет получать 4 500 000 долларов за отыгранный сезон. Уже на новой неделе игрок вольётся в новый для себя коллектив.



В сезоне 2016/2017 Бастиан не провёл ни одного поединка за Красных Дьяволов в чемпионате Англии. Всего же в кубковых встречах (учитываются матчи Лиги Европы и Кубка лиги) наиграл 134 минуты, отметился единственным точным ударом.