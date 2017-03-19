  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Среда 22 марта

19:00  cleag Кипр – Казахстан 22:45  cleag Германия – Англия
Свернуть список трансляций

Три клуба претендуют на защитника МЮ

Дата публикации: Вчера, 23:34 | Категория: Новости футбола

Три клуба претендуют на защитника МЮ

Л. Шоу может получить больше шансов заявить о себе в другом клубе. Интерес к нему проявляют сразу несколько команд Англии разных статусов.

Речь идёт о «Ньюкасле», который в этом сезоне покоряет вершины Чемпионшипа, «Кристал Пэлас», который мечется между зоной вылета и зоной «спасения», а также «Стоке», уверенно закрепившемся в середине таблицы чемпионата.

По предположениям Goal.com, именно эти три клуба включатся в гонку за Люком в ближайшем времени.

В сезоне 2016/2017 на счету Шоу 12 проведённых матчей. В стане «МЮ» он оказался в 2014-м году, когда перешёл сюда из «Саутгемптона» за 30 000 000 евро. Закрепиться в основе Манкунианцев ему так и не удалось.

Нравится
Похожие новости:
  • Зенит проявляет интерес к защитнику Фрайбурга
    Зенит проявляет интерес к защитнику Фрайбурга
    Fanatik сообщил общественности об интересе к турецкому игроку оборонительного плана «Фрайбурга» Ч. Сеюнджю петербургского...
  • Китайцы намерены приобрести часть акций Саутгемптона
    Китайцы намерены приобрести часть акций Саутгемптона
    Корпорация Lander Sports Development проанонсировала ближайшее приобретение части акций «Саутгемптона». Компании удалось договориться...
  • Марсель предлагает 9,5 млн евро за Сансона
    Марсель предлагает 9,5 млн евро за Сансона
    «Марсель» желает заполучить центрального полузащитника «Монпелье» М. Сансона. Морган оказался в своём текущем клубе ещё в...
  • Милан, Рома, Олимпиакос и Кристал Пэлас претендуют на Фламини
    Милан, Рома, Олимпиакос и Кристал Пэлас претендуют на Фламини
    Сразу четыре клуба претендуют на опытного экс-хавбека английского «Арсенала». Этим летом М. Фламини остался без работы, поскольку...
  • Goal: Арсенал сделал предложение по защитнику Болтона
    Goal: Арсенал сделал предложение по защитнику Болтона
    Игрок задней линии коллектива из Болтона в ближайшем времени может повыситься в классе. Как информирует Goal.com, управление лондонцев уже...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close