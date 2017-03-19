Три клуба претендуют на защитника МЮ

Л. Шоу может получить больше шансов заявить о себе в другом клубе. Интерес к нему проявляют сразу несколько команд Англии разных статусов.



Речь идёт о «Ньюкасле», который в этом сезоне покоряет вершины Чемпионшипа, «Кристал Пэлас», который мечется между зоной вылета и зоной «спасения», а также «Стоке», уверенно закрепившемся в середине таблицы чемпионата.



По предположениям Goal.com, именно эти три клуба включатся в гонку за Люком в ближайшем времени.



В сезоне 2016/2017 на счету Шоу 12 проведённых матчей. В стане «МЮ» он оказался в 2014-м году, когда перешёл сюда из «Саутгемптона» за 30 000 000 евро. Закрепиться в основе Манкунианцев ему так и не удалось.