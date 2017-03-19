Реал и Тоттенхэм могут обменяться полузащитниками

«Реал» (Мадрид) может пополнить свой состав потенциальной звездой «Тоттенхэма» (Лондон), полузащитником Д. Алли. Ради подписания Бамиделе Сливочные готовы расстаться со своим неосновным хавбеком М. Ковачичем.



По данным AS, 22-летний хорват хочет получить больше игровой практики, которую ему готов предоставить М. Почеттино в стане Шпор. Лондонцы намерены отдать за Матео 20 000 000 евро, в то время как «Реал» настаивает на 25 000 000 евро.



Чтобы извлечь из трансфера Ковачича двойную выгоду, мадридский клуб готов предложить «Тоттенхэму» обменяться игроками. При этом, текущий лидер испанской Примеры намерен ещё и доплатить англичанам.