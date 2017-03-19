Хацкевич или Калитвинцев могут возглавить Динамо К

На пост нового менеджера «Динамо» (Киев) нашлись сразу два кандидата. Ими являются экс-тренер национальной белорусской команды А. Хацкевич и текущий сотрудник московского «Динамо», Ю. Калитвинцев.



По информации «Обозревателя», И. Суркис, президент украинского «Динамо», уже обсудил с 43-летним Хацкевичем возможность потенциального сотрудничества. С 1996-го по 2002-й год Александр представлял цвета «Динамо» в качестве футболиста.



Под завершение минувшего года Хацкевича освободили от прямых обязанностей руководители белорусской федерации футбола. Что касается Калитвинцева, то он работает с «Динамо» (Москва) с 2016-го года.