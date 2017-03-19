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Daily Mail: Венгер намерен остаться в Арсенале

Дата публикации: Вчера, 23:28 | Категория: Новости футбола

Daily Mail: Венгер намерен остаться в Арсенале

Многоопытный А. Венгер, наставник «Арсенала» (Лондон), не собирается покидать свою должность, несмотря на огромное давление со стороны болельщиков и прессы, сообщает Daily Mail. Ранее француз якобы планировал уход из команды летом 2017-го, однако теперь изменил своё решение.

Стоит отметить, издание Bild уже успело «окрестить» Т. Тухеля новым будущим наставником «Арсенала». Впрочем, в Англии больше уверены в том, что останется Арсен, нежели будет назначен Томас.

Источник добавил, что сложные времена для «Арсенала» только усилили желание Венгера остаться, вместо того, чтобы вынудить его распрощаться с клубом, где он проработал последние два десятка лет.

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