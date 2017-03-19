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Коэнтрау может продолжить карьеру в Португалии

Дата публикации: Вчера, 23:27 | Категория: Новости футбола

Коэнтрау может продолжить карьеру в Португалии

Фланговый оборонительный футболист Ф. Коэнтрау, по контракту принадлежащий «Реалу» (Мадрид), в следующем сезоне может выступать в португальском национальном первенстве. Такую информацию предоставил источник O Jogo.

«Спортинг» и «Бенфика» якобы не против приютить 29-летнего Фабиу. Наставник «Спортинга» Ж. Жезуш ранее работал с игроком в «Бенфике», поэтому поддерживает инициативу приобретения португальца.

Коэнтрау, который ещё недавно выступал в аренде в «Монако», не может похвастаться достаточной игровой практикой в Мадриде. В этом сезоне, отчасти и по причине своей травмы, он только один раз появился на поле в рамках испанской Ла Лиги.

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