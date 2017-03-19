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Эвертон всё ещё нацелен на Сигурдссона

Дата публикации: Вчера, 23:25 | Категория: Новости футбола

Эвертон всё ещё нацелен на Сигурдссона

Г. Сигурдссон числится в качестве претендента на попадание в состав ливерпульского «Эвертона». Прошедшей зимой возникала информация о том, что Ириски предметно интересуются исландским представителем «Суонси», однако конкретное предложение в стан Лебедей так и не было отправлено.

По данным The Liverpool Echo, уже этим летом Ириски официально предложат «Суонси» сделку относительно Гильфи.

Следует напомнить, Сигурдссон стал игроком валлийского клуба после перехода из «Тоттенхэма», который состоялся в середине 2014-го года. Сумма трансфера тогда составила 10 000 000 евро. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2020-го года.

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