Рома заинтересована в услугах Луиса Энрике
Дата публикации: Вчера, 23:55 | Категория: Новости футбола
По версии Il Messaggero, уходящий после окончания текущего сезона из «Барселоны» Л. Энрике имеет возможность стать «у руля» «Ромы» (Италия).
Недавно СМИ распространили информацию о том, что нынешний сезон в Серии А – последний для Л. Спалетти в рядах джаллоросси. Источник утверждает: главный управляющий «Ромы» Дж. Палотта желает подписать Л. Энрике, который за последние сезоны выиграл немало трофеев, работая с «Барселоной».
Впрочем, менеджмент «Ромы» имеет достаточно веские причины полагать, что Энрике не ответит согласием на предложение работать в стане Волков. Следует напомнить, с 2011-го по 2012-й год он уже тренировал этот коллектив, перед тем, как уехать в Испанию с целью возглавить «Сельту».
Похожие новости:
Гвардиола расстроен уходом Энрике из Барселоны
Менеджер «Манчестер Сити» сожалеет об уходе Л. Энрике из «Барселоны», и решил прокомментировать это официально. После...
Менеджер «Манчестер Сити» сожалеет об уходе Л. Энрике из «Барселоны», и решил прокомментировать это официально. После...
Сампаоли может заменить Энрике в Барселоне
The Telegraph информирует о возможности сотрудничества «Барселоны» с Х. Сампаоли, если же Л. Энрике, текущий менеджер Блаугранас, таки...
The Telegraph информирует о возможности сотрудничества «Барселоны» с Х. Сампаоли, если же Л. Энрике, текущий менеджер Блаугранас, таки...
Луис Энрике близок к уходу из клуба из Барселоны
Вероятность того, что наставник каталонской «Барселоны» Л. Энрике уйдёт из своего нынешнего клуба после окончания текущего сезона, очень...
Вероятность того, что наставник каталонской «Барселоны» Л. Энрике уйдёт из своего нынешнего клуба после окончания текущего сезона, очень...
Зенит даёт 20 миллионов евро за опорника Ромы
Петербургский «Зенит» намерен купить опорного полузащитника римской «Ромы». По сведениям Bild, новый тренер команды М....
Петербургский «Зенит» намерен купить опорного полузащитника римской «Ромы». По сведениям Bild, новый тренер команды М....
GdS: Ди Франческо может летом возглавить Рому
Эусебио ди Франческо, менеджер «Сассуоло» вошел в число кандидатов на должность наставника Волков. Итальянские масс-медиа информируют...
Эусебио ди Франческо, менеджер «Сассуоло» вошел в число кандидатов на должность наставника Волков. Итальянские масс-медиа информируют...