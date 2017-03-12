Рома заинтересована в услугах Луиса Энрике

По версии Il Messaggero, уходящий после окончания текущего сезона из «Барселоны» Л. Энрике имеет возможность стать «у руля» «Ромы» (Италия).



Недавно СМИ распространили информацию о том, что нынешний сезон в Серии А – последний для Л. Спалетти в рядах джаллоросси. Источник утверждает: главный управляющий «Ромы» Дж. Палотта желает подписать Л. Энрике, который за последние сезоны выиграл немало трофеев, работая с «Барселоной».



Впрочем, менеджмент «Ромы» имеет достаточно веские причины полагать, что Энрике не ответит согласием на предложение работать в стане Волков. Следует напомнить, с 2011-го по 2012-й год он уже тренировал этот коллектив, перед тем, как уехать в Испанию с целью возглавить «Сельту».