В Арсенале появится должность спортивного директора

В планах управляющих лиц «Арсенала» (Лондон) есть место для внедрения новой должности – Канониры могут обзавестись спортивным директором (источник – The Telegraph).



Отмечено, что Д. Лоу, который ранее занимался вопросами переговоров с футболистами «Арсенала», а также с потенциальными новобранцами, в скором времени готов сложить свои полномочия.



Спортивный директор в стане «Канониров» может играть роль связующего звена между департаментами клуба. На данный момент боссы лондонцев заняты поиском подходящей кандидатуры на этот пост.



Что интересно, «Ман Сити», «Эвертон» и «Челси» добавили аналогичную должность в свои структуры совсем недавно, на протяжении последних нескольких лет.