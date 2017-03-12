В Арсенале появится должность спортивного директора
Дата публикации: Вчера, 23:53 | Категория: Новости футбола
В планах управляющих лиц «Арсенала» (Лондон) есть место для внедрения новой должности – Канониры могут обзавестись спортивным директором (источник – The Telegraph).
Отмечено, что Д. Лоу, который ранее занимался вопросами переговоров с футболистами «Арсенала», а также с потенциальными новобранцами, в скором времени готов сложить свои полномочия.
Спортивный директор в стане «Канониров» может играть роль связующего звена между департаментами клуба. На данный момент боссы лондонцев заняты поиском подходящей кандидатуры на этот пост.
Что интересно, «Ман Сити», «Эвертон» и «Челси» добавили аналогичную должность в свои структуры совсем недавно, на протяжении последних нескольких лет.
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