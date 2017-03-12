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В Хорватии фанат с железным прутом пытался напасть на арбитра

Дата публикации: Вчера, 23:52 | Категория: Новости футбола

В Хорватии фанат с железным прутом пытался напасть на арбитра

В очередном туре чемпионата Хорватии состоялся казусный эпизод – во время встречи «Хайдука» и «Риеки» (1:1) один из болельщиков едва не напал с железным прутом на рефери. Информация передана источником Daily Mail.

Во 2-й половине матча судья принял решение временно прекратить игру из-за разбушевавшихся ультрас «Хайдука», задействовавших пиротехнику. А в течение добавленного к основному времени матча болельщик в маске оказался на поле с железным предметом в руках и попытался проявить агрессию в адрес арбитра.

Безрезультатными были попытки З. Нижича, капитана сплитского клуба, усмирить нападающего. Защитить арбитра встречи от телесных повреждений сумели только полицейские.

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