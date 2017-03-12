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Интеру нужны Ди Мария или Мертенс

Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола

Интеру нужны Ди Мария или Мертенс

Менеджер миланского «Интернационале» уже составил перечень из фамилий игроков, которых желает видеть в своей команде. Фаворитом для С. Пиоли выступает аргентинец А. Ди Мария, представляющий цвета «ПСЖ».

«Интер» желает подняться на вершину хотя бы итальянских масштабов, и без серьёзных вложений миланцам, похоже, не обойтись.

По данным Gazzetta dello Sport, Анхель хоть и выступает приоритетным вариантом, но никак не единственным. Если нерадзурри не удастся заполучить аргентинца, будет предпринята попытка приобретения Д. Мертенса из «Наполи». Дрис, в свою очередь, не слишком спешит с продлением контракта.

«Интер» также якобы не против подписать К. Строотмана, но конкурирующая «Рома» вряд ли захочет расставаться со своим игроком.

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