Интеру нужны Ди Мария или Мертенс
Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола
Менеджер миланского «Интернационале» уже составил перечень из фамилий игроков, которых желает видеть в своей команде. Фаворитом для С. Пиоли выступает аргентинец А. Ди Мария, представляющий цвета «ПСЖ».
«Интер» желает подняться на вершину хотя бы итальянских масштабов, и без серьёзных вложений миланцам, похоже, не обойтись.
По данным Gazzetta dello Sport, Анхель хоть и выступает приоритетным вариантом, но никак не единственным. Если нерадзурри не удастся заполучить аргентинца, будет предпринята попытка приобретения Д. Мертенса из «Наполи». Дрис, в свою очередь, не слишком спешит с продлением контракта.
«Интер» также якобы не против подписать К. Строотмана, но конкурирующая «Рома» вряд ли захочет расставаться со своим игроком.
Похожие новости:
Зенит может приобрести Мертенса
Дрис Мертенс, представляющий «Наполи», может продолжить карьеру в составе «Зенита». Клуб с берегов Невы на вырученные от...
Дрис Мертенс, представляющий «Наполи», может продолжить карьеру в составе «Зенита». Клуб с берегов Невы на вырученные от...
Дармиан желает перейти в Интер
Итальянец М. Дармиан не намерен «полировать» лавку запасных в «МЮ», и готов возвратиться к себе на родину. Перед самым...
Итальянец М. Дармиан не намерен «полировать» лавку запасных в «МЮ», и готов возвратиться к себе на родину. Перед самым...
Атлетико сделает Интеру предложение по Икарди
Форвард миланского «Интернационале» заинтересовал своей игрой Матрасников. Как сообщает Football Italia, 23-летний футболист получит...
Форвард миланского «Интернационале» заинтересовал своей игрой Матрасников. Как сообщает Football Italia, 23-летний футболист получит...
Наполи: на прицеле четыре игрока
Неаполитанский клуб имеет несколько конкретных трансферных целей. СМИ Италии в лице издания Corriere dello Sport утверждает, что...
Неаполитанский клуб имеет несколько конкретных трансферных целей. СМИ Италии в лице издания Corriere dello Sport утверждает, что...
Милан, Интер и Фиорентина поборются за Паволетти
Паволетти, представляющий «Дженоа», заинтересовал «Милан», «Фиорентину», а также «Интернационале». ...
Паволетти, представляющий «Дженоа», заинтересовал «Милан», «Фиорентину», а также «Интернационале». ...