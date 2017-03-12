Барсе тоже нужен Белотти

По некоторым данным, управление каталонской «Барселоны» обсуждает с коллегами из «Торино» возможный переход форварда А. Белотти в состав Блаугранас.



По данным ресурса Toro.it, сине-гранатовые уже находятся на стадии переговоров с туринцами. Правда, источник не уточняет, о какой трансферной сумме идёт речь. Ранее несколькими топовыми европейскими изданиями сообщалось об интересе к 23-летнему бомбардиру самых богатых команд Старого Света.



Со стороны «Торино» было заявлено, что сумма отступных за Белотти находится на уровне 90 000 000—100 000 000 евро.



В сезоне 2016/2017 элитного дивизиона Италии Андреа сумел отличиться 22-я забитыми мячами, а также оформить 4 голевых паса.