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Барсе тоже нужен Белотти

Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола

Барсе тоже нужен Белотти

По некоторым данным, управление каталонской «Барселоны» обсуждает с коллегами из «Торино» возможный переход форварда А. Белотти в состав Блаугранас.

По данным ресурса Toro.it, сине-гранатовые уже находятся на стадии переговоров с туринцами. Правда, источник не уточняет, о какой трансферной сумме идёт речь. Ранее несколькими топовыми европейскими изданиями сообщалось об интересе к 23-летнему бомбардиру самых богатых команд Старого Света.

Со стороны «Торино» было заявлено, что сумма отступных за Белотти находится на уровне 90 000 000—100 000 000 евро.

В сезоне 2016/2017 элитного дивизиона Италии Андреа сумел отличиться 22-я забитыми мячами, а также оформить 4 голевых паса.

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