Челси возобновил интерес к Кандреве

«Челси» не планирует мириться с тем, что А. Кандрева так и не пополнил состав клуба. В начале этого года Синие уже предлагали миланскому «Интернационале» продать игрока, но те не стали отвечать на такое предложение согласием.



Corriere dello Sport информирует: под завершение текущего сезона «Челси» вновь попытается договориться с сине-чёрными относительно прав на итальянского футболиста. 30-летний Антонио может обойтись руководству Пенсионеров в 30 000 000 евро.



Следует напомнить, в «Интере» Кандрева выступает с августа 2016-го года, с того времени, как перебрался сюда из «Лацио».



В сезоне 2016/2017 на счету Кандревы 6 голов и 7 голевых пасов в 35-и проведённых играх во всех состязаниях за «Интер».