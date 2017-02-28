Ювентус готовит предложение по Санчесу
Дата публикации: Вчера, 23:50 | Категория: Новости футбола
Форвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес может оказаться в "Ювентусе".
Известно, что деньги, которые туринцы выручат от продажи К. Комана, а также С. Дзадзы, выступающих в данный момент на правах аренды в "Баварии" и "Валенсии" соответственно, они захотят инвестировать в приобретение чилийского нападающего лондонцев.
Старая синьора собирается получить приблизительно 40 млн евро за двух своих игроков. Как передает Tuttosport, средства используют для покупки Санчеса, Алексиса уже длительный период связывают с Юве.
В текущем сезоне за Канониров чилиец провел 34 встречи во всех соревнованиях, отличившись 20 раз и сделав 16 ассистов.
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