Бавария нацелилась на полузащитника Лиона Тусара

Наставник мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти проявляет заинтересованность в услугах футболиста «Лиона» Лукаса Тусара, по версии издания France Football.



Итальянский тренер уверен, что девятнадцатилетний полузащитник сможет усилить состав немецкой команды. Также отмечается, что Тусар может прийти на смену Хаби Алонсо и Артуро Видалю, которые, возможно, покинут клуб в конце этого сезона.



Соглашение с нынешним клубом у Лукаса Тусара подписано до июня 2020 года. Спустя 27 туров Лиги 1 Тусар участвовал в 15-ти матчах, но, ни забитыми мячами, ни голевыми передачами не отметился.