Бавария нацелилась на полузащитника Лиона Тусара
Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола
Наставник мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти проявляет заинтересованность в услугах футболиста «Лиона» Лукаса Тусара, по версии издания France Football.
Итальянский тренер уверен, что девятнадцатилетний полузащитник сможет усилить состав немецкой команды. Также отмечается, что Тусар может прийти на смену Хаби Алонсо и Артуро Видалю, которые, возможно, покинут клуб в конце этого сезона.
Соглашение с нынешним клубом у Лукаса Тусара подписано до июня 2020 года. Спустя 27 туров Лиги 1 Тусар участвовал в 15-ти матчах, но, ни забитыми мячами, ни голевыми передачами не отметился.
Похожие новости:
Бавария нацелилась на полузащитника Байера Хавеца
Наставнику «Баварии» итальянцу Карло Анчелотти интересен хавбек «Байера» из Леверкузена Кай Хавец, передает издание Sport1. ...
Наставнику «Баварии» итальянцу Карло Анчелотти интересен хавбек «Байера» из Леверкузена Кай Хавец, передает издание Sport1. ...
Пескара может вернуть Лападулу
Вполне вероятно, что Дж. Лападула вернётся в свой предыдущий клуб уже этой зимой, в чём активную заинтересованность проявляет президент...
Вполне вероятно, что Дж. Лападула вернётся в свой предыдущий клуб уже этой зимой, в чём активную заинтересованность проявляет президент...
Арсенал согласовал трансфер Лукаса Переса
«Арсенал» (Лондон) может в последние дни трансферного периода этого лета пополниться нападающим «Депортиво» Л. Пересом. ...
«Арсенал» (Лондон) может в последние дни трансферного периода этого лета пополниться нападающим «Депортиво» Л. Пересом. ...
Кристал Пэлас заинтересован в Демба Ба
Экс-футболист «Челси» имеет хорошие шансы вернуться в европейский футбол. Напомним, на данный момент Д. Ба выступает в китайской лиге за...
Экс-футболист «Челси» имеет хорошие шансы вернуться в европейский футбол. Напомним, на данный момент Д. Ба выступает в китайской лиге за...
Bild: Барселона нацелилась на Хуммельса
Оборонительный футболист немецкой национальной сборной и «Боруссии» Д уже этим летом может присоединиться к каталонскому гранду. По...
Оборонительный футболист немецкой национальной сборной и «Боруссии» Д уже этим летом может присоединиться к каталонскому гранду. По...