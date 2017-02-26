Бавария нацелилась на полузащитника Байера Хавеца

Наставнику «Баварии» итальянцу Карло Анчелотти интересен хавбек «Байера» из Леверкузена Кай Хавец, передает издание Sport1.



Как гласит информация данного источника, тренерам мюнхенской команды очень понравились выступления молодого и перспективного 17-летнего полузащитника в чемпионате. Кая Хавеца в настоящее время нахваливают достаточно часто, так как он по мнению специалистов является открытием текущего сезона в немецкой Бундеслиге.



По результатам 22 туров чемпионата Германии Кай сыграл в 14 поединках, сделав 3 голевых паса. А его клуб набрал 30 пунктов и находится на 8-ой строчке в таблице первенства.