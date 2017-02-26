Бавария нацелилась на полузащитника Байера Хавеца
Дата публикации: Вчера, 22:05 | Категория: Новости футбола
Наставнику «Баварии» итальянцу Карло Анчелотти интересен хавбек «Байера» из Леверкузена Кай Хавец, передает издание Sport1.
Как гласит информация данного источника, тренерам мюнхенской команды очень понравились выступления молодого и перспективного 17-летнего полузащитника в чемпионате. Кая Хавеца в настоящее время нахваливают достаточно часто, так как он по мнению специалистов является открытием текущего сезона в немецкой Бундеслиге.
По результатам 22 туров чемпионата Германии Кай сыграл в 14 поединках, сделав 3 голевых паса. А его клуб набрал 30 пунктов и находится на 8-ой строчке в таблице первенства.
Похожие новости:
Бавария нацелилась на Иско, Хамеса и Морату
К. Анчелотти, нынешний рулевой тренерского штаба «Баварии» и экс-менеджер «Реала», намерен основательно закупиться своими...
К. Анчелотти, нынешний рулевой тренерского штаба «Баварии» и экс-менеджер «Реала», намерен основательно закупиться своими...
Ливерпуль нацелился на футболиста Байера
Как утверждает онлайн-ресурс Goal, Ю. Брандт, футболист «Байера» (Леверкузен), пользуется спросом со стороны английского...
Как утверждает онлайн-ресурс Goal, Ю. Брандт, футболист «Байера» (Леверкузен), пользуется спросом со стороны английского...
Голкипер Байера Лено попал в сферу интересов Тоттенхэма
Вратаря «Байера» желают видеть в своей команде боссы английского «Тоттенхэма». Как сообщают СМИ Германии, Шпоры...
Вратаря «Байера» желают видеть в своей команде боссы английского «Тоттенхэма». Как сообщают СМИ Германии, Шпоры...
Бавария следит за Баккой
Колумбийский нападающий «Милана» К.Бакка находится в сфере интересов самой «Баварии», утверждает издание «Milan...
Колумбийский нападающий «Милана» К.Бакка находится в сфере интересов самой «Баварии», утверждает издание «Milan...
Милан нацелился на полузащитника ПСВ
Атакующий хав Адам Махер, выступающий за «ПСВ» попал на радар «Милана». Скауты россонери наблюдали за игрой 22-летнего...
Атакующий хав Адам Махер, выступающий за «ПСВ» попал на радар «Милана». Скауты россонери наблюдали за игрой 22-летнего...