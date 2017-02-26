Билялетдинов и Дядюн покинут Рубин

Казанский «Рубин» не станет пролонгировать контракт с хавбеком Динияром Билялетдиновым в конце этого сезона, поэтому на данный момент казанцы ведут поиск вариантов трудоустройства экс-игрока «Эвертона», сообщил спортдир «Рубина» Ильгиз Фахриев.



Динияр стал игроком «Рубина» в 2015 году, хавбек из-за травмы не играл в первой части нынешнего сезона. Полузащитник, которому 27 февраля стукнуло 32 года, по указанию тренерского штаба не поехал на третий сбор казанской команды.



«В конце весны у Динияра подходит к концу контракт, который не будет продлен. Пока мы вместе ищем новые варианты для продолжения карьеры футболиста. К нему, а также Дядюну, который оправился от травмы и поддерживает форму с молодежкой «Рубина», существует заинтересованность от казахстанских клубов», - заявил прессе Фахриев.