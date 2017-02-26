  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Билялетдинов и Дядюн покинут Рубин

Дата публикации: Вчера, 22:02 | Категория: Новости футбола

Билялетдинов и Дядюн покинут Рубин

Казанский «Рубин» не станет пролонгировать контракт с хавбеком Динияром Билялетдиновым в конце этого сезона, поэтому на данный момент казанцы ведут поиск вариантов трудоустройства экс-игрока «Эвертона», сообщил спортдир «Рубина» Ильгиз Фахриев.

Динияр стал игроком «Рубина» в 2015 году, хавбек из-за травмы не играл в первой части нынешнего сезона. Полузащитник, которому 27 февраля стукнуло 32 года, по указанию тренерского штаба не поехал на третий сбор казанской команды.

«В конце весны у Динияра подходит к концу контракт, который не будет продлен. Пока мы вместе ищем новые варианты для продолжения карьеры футболиста. К нему, а также Дядюну, который оправился от травмы и поддерживает форму с молодежкой «Рубина», существует заинтересованность от казахстанских клубов», - заявил прессе Фахриев.

Нравится
Похожие новости:
  • Рочина официально перешел в Рубин
    Рочина официально перешел в Рубин
    Казанский «Рубин» сумел заполучить 25-летнего испанского хавбека Р. Рочину, который два последние сезона выступал в составе...
  • Официально: Бауэр стал игроком казанского Рубина
    Официально: Бауэр стал игроком казанского Рубина
    Казанский «Рубин» оформил договор с оборонительным футболистом «Грассхоппера» (Швейцария) М. Бауэром. 24-летний игрок уже...
  • Хаджи подписал контракт с Рубином
    Хаджи подписал контракт с Рубином
    Менеджмент казанского «Рубина» подыскал нового тренера для команды, которым станет Г. Хаджи, нынче представляющий «Вииторул»...
  • Стипе Плетикоса станет игроком Депортиво
    Стипе Плетикоса станет игроком Депортиво
    Плетикоса оформит соглашение с «Депортиво». 26-го декабря страж ворот прибудет в Ла-Корунью для прохождения медосмотра. ...
  • Фанаты «Рубина» готовят акцию против «судейского произвола»
    Фанаты «Рубина» готовят акцию против «судейского произвола»
    Болельщики «Рубина» намерены выйти на акцию против «судейского произвола» в отношении казанского клуба. Поводом для нее стало...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close