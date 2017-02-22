Венгер отказался от предложения китайского клуба

Французский «старожил» «Арсенала» (Лондон) грядущим летом, по всей видимости, возьмётся за тренерское дело уже в другой команде.



По версии Daily Mail, Венгер не стал принимать предложение из Поднебесной – 67-летний специалист желает работать в одном из ведущих европейских клубов.



Ранее поступала информация, что французский тренер может быть приглашён в национальную английскую команду или же в миланский «Интернационале». Ходили слухи также и об интересе к персоне Венгера со стороны «Барселоны».



В недавнем времени стало известно, что управление Канониров уже составило перечень тренеров, потенциальных кандидатов на смену Венгеру, тренирующего лондонцев ещё с далёкого 1996-го года.