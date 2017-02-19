Спартак подписал 18-летнего нападающего Порту

И. Самбу, 18-летний игрок атакующей линии «Порту», попробует свои силы в Премьер-лиге России, о чём информацию предоставило издание Maisfutebol.



Трудовое соглашение португальского игрока, имеющего гражданство страны Гвинея-Бисау, с московским клубом будет действовать на протяжении следующих трёх с половиной лет.



Самбу выступал за «Порту» с 2013-го года, а до этого времени играл за «Спортинг» (Лиссабон). Кроме того, его активно приглашали выступать за молодёжные португальские сборные, от U15 до U18. Представлял Драконов в молодёжной лиге УЕФА, в сумме проведя 11 минут (за три игры). Однако за главную команду португальского гранда так и не провёл ни одной игровой минуты.