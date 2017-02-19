Спартак подписал 18-летнего нападающего Порту
Дата публикации: Вчера, 23:56 | Категория: Новости футбола
И. Самбу, 18-летний игрок атакующей линии «Порту», попробует свои силы в Премьер-лиге России, о чём информацию предоставило издание Maisfutebol.
Трудовое соглашение португальского игрока, имеющего гражданство страны Гвинея-Бисау, с московским клубом будет действовать на протяжении следующих трёх с половиной лет.
Самбу выступал за «Порту» с 2013-го года, а до этого времени играл за «Спортинг» (Лиссабон). Кроме того, его активно приглашали выступать за молодёжные португальские сборные, от U15 до U18. Представлял Драконов в молодёжной лиге УЕФА, в сумме проведя 11 минут (за три игры). Однако за главную команду португальского гранда так и не провёл ни одной игровой минуты.
Похожие новости:
Порту и Спортинг Л нацелились на Луиса Адриано
Форвард «Милана» бразилец Л. Адриано оказался в сфере интересов сразу 2-х грандов из Португалии. Следует напомнить, 29-летнего...
Форвард «Милана» бразилец Л. Адриано оказался в сфере интересов сразу 2-х грандов из Португалии. Следует напомнить, 29-летнего...
Нуну Эшпириту Санту может быть уволен из Порту
A Bola пишет, что Э. Санту, наставник «Порту», может в скором времени оставить свой пост в стане Драконов. «Порту» в этом...
A Bola пишет, что Э. Санту, наставник «Порту», может в скором времени оставить свой пост в стане Драконов. «Порту» в этом...
Рома нацелена на Фелипе из Порту
Римская «Рома» наблюдает за выступлениями оборонительного футболиста «Порту» Ф. Аугусто. Football Italia, ссылаясь на...
Римская «Рома» наблюдает за выступлениями оборонительного футболиста «Порту» Ф. Аугусто. Football Italia, ссылаясь на...
Оливер Торрес перешёл в Порту
На странице в Twitter португальского «Порту» подтверждается факт взятия в аренду Драконами 21-летнего игрока «Атлетико»...
На странице в Twitter португальского «Порту» подтверждается факт взятия в аренду Драконами 21-летнего игрока «Атлетико»...
Порту заключил рекордный контракт в истории португальского футбола
Драконы продали права на телевизионную трансляцию домашних поединков в португальском первенстве. Боссы португальского гранда пришли к соглашению с...
Драконы продали права на телевизионную трансляцию домашних поединков в португальском первенстве. Боссы португальского гранда пришли к соглашению с...