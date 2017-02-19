  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Спартак подписал 18-летнего нападающего Порту

Дата публикации: Вчера, 23:56 | Категория: Новости футбола

Спартак подписал 18-летнего нападающего Порту

И. Самбу, 18-летний игрок атакующей линии «Порту», попробует свои силы в Премьер-лиге России, о чём информацию предоставило издание Maisfutebol.

Трудовое соглашение португальского игрока, имеющего гражданство страны Гвинея-Бисау, с московским клубом будет действовать на протяжении следующих трёх с половиной лет.

Самбу выступал за «Порту» с 2013-го года, а до этого времени играл за «Спортинг» (Лиссабон). Кроме того, его активно приглашали выступать за молодёжные португальские сборные, от U15 до U18. Представлял Драконов в молодёжной лиге УЕФА, в сумме проведя 11 минут (за три игры). Однако за главную команду португальского гранда так и не провёл ни одной игровой минуты.

Нравится
Похожие новости:
  • Порту и Спортинг Л нацелились на Луиса Адриано
    Порту и Спортинг Л нацелились на Луиса Адриано
    Форвард «Милана» бразилец Л. Адриано оказался в сфере интересов сразу 2-х грандов из Португалии. Следует напомнить, 29-летнего...
  • Нуну Эшпириту Санту может быть уволен из Порту
    Нуну Эшпириту Санту может быть уволен из Порту
    A Bola пишет, что Э. Санту, наставник «Порту», может в скором времени оставить свой пост в стане Драконов. «Порту» в этом...
  • Рома нацелена на Фелипе из Порту
    Рома нацелена на Фелипе из Порту
    Римская «Рома» наблюдает за выступлениями оборонительного футболиста «Порту» Ф. Аугусто. Football Italia, ссылаясь на...
  • Оливер Торрес перешёл в Порту
    Оливер Торрес перешёл в Порту
    На странице в Twitter португальского «Порту» подтверждается факт взятия в аренду Драконами 21-летнего игрока «Атлетико»...
  • Порту заключил рекордный контракт в истории португальского футбола
    Порту заключил рекордный контракт в истории португальского футбола
    Драконы продали права на телевизионную трансляцию домашних поединков в португальском первенстве. Боссы португальского гранда пришли к соглашению с...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close