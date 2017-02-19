Боруссия Д, Ювентус и Наполи претендуют на Щесны
Дата публикации: Вчера, 23:55 | Категория: Новости футбола
Польский Интернет-ресурс Przegladsportowy.pl сообщил о заинтересованности в персоне В. Щесны нескольких ведущих команд континента.
Войцех уже второй сезон играет на временной основе за «Рому», где ему удалось убедить общественность в своей высокой квалификации. В связи с этим подозрения польских СМИ в интересе к нему многих известных клубов можно рассматривать как небезосновательные.
Пока что нет точных данных насчёт договорённостей между «Ромой» и «Арсеналом» по выкупу контракта Щесны, однако на него уже якобы претендует «Боруссия» (Дортмунд), итальянские «Ювентус» и «Наполи».
Щесны может стать заменой для многоопытного Дж. Буффона либо же для П. Рейны, которые защищают «рамки» Старой Синьоры и Партенопей соответственно.
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