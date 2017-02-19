Челси следит за фулбеком Аталанты Конти
Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола
По версии Gazzetta dello Sport, А. Конти, представитель «Аталанты», находится в сфере интересов текущего лидера Премьер-лиги Англии. Таким образом, Конти может играть под руководством Конте, и в одном составе с Канте.
За выступлениями 22-летнего защитника на минувшем уик-энде следили представители скаутской службы лондонцев, специально прибывшие в Италию для наблюдения за Конти. Андреа удалось неплохо проявить себя в игре против «Кротоне», так как единственный гол в матче записан на его счёт.
По информации источника, переход Конти в стан «Челси» может быть совершён грядущим летом, поскольку к молодому фулбеку уже теперь довольно активно присматриваются клубы, также представляющие Серию А.
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