Челси следит за фулбеком Аталанты Конти

По версии Gazzetta dello Sport, А. Конти, представитель «Аталанты», находится в сфере интересов текущего лидера Премьер-лиги Англии. Таким образом, Конти может играть под руководством Конте, и в одном составе с Канте.



За выступлениями 22-летнего защитника на минувшем уик-энде следили представители скаутской службы лондонцев, специально прибывшие в Италию для наблюдения за Конти. Андреа удалось неплохо проявить себя в игре против «Кротоне», так как единственный гол в матче записан на его счёт.



По информации источника, переход Конти в стан «Челси» может быть совершён грядущим летом, поскольку к молодому фулбеку уже теперь довольно активно присматриваются клубы, также представляющие Серию А.