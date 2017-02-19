Реал включился в борьбу за Дембеле
Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола
Яркие выступления М. Дембеле не остались без внимания топовых команд Европы – теперь очередь дошла и до мадридского «Реала».
The Mirror уверен, что следующим клубом, заинтересовавшимся выступлениями представителя «Селтика» (Глазго, Шотландия), стал действующий обладатель кубка Лиги Чемпионов. Ранее пресса извещала об интересе к Муссе со стороны «Баварии», «Арсенала» и «Челси».
По всем ожиданиям, из-за высокой конкуренции на Дембеле «Селтику» удастся заполучить за своего ведущего исполнителя не менее тридцати миллионов евро. Напомним, предыдущим клубом футболиста был «Фулхэм» (Лондон).
Что интересно, в прошлом месяце шотландцы ответили отказом на предложение «Челси» продать футболиста за 35 000 000 евро.
Похожие новости:
Реал следит за прогрессом У. Дембеле
Молодой хавбек, принадлежащий «Боруссии» (Дортмунд) по контракту, привлёк к себе внимание со стороны испанского «Реала». ...
Молодой хавбек, принадлежащий «Боруссии» (Дортмунд) по контракту, привлёк к себе внимание со стороны испанского «Реала». ...
Ювентус даёт 40 миллионов за А.Гомеша
Невзирая на то, что ранее говорилось о прекращении попыток со стороны «Ювентуса» подписания игрока «Валенсии» А. Гомеша,...
Невзирая на то, что ранее говорилось о прекращении попыток со стороны «Ювентуса» подписания игрока «Валенсии» А. Гомеша,...
Ливерпуль и Ювентус охотятся за Дембеле
Форвард «Фулхэма» находится в сфере интересов «Ювентуса» и «Ливерпуля», утверждает «Lequipe». На...
Форвард «Фулхэма» находится в сфере интересов «Ювентуса» и «Ливерпуля», утверждает «Lequipe». На...
Усман Дембеле станет игроком Баварии
Юный бомбардир «Ренна» Усман Дембеле находится в шаге от перехода в «Баварию» Мюнхен. По сведениям «BeIN...
Юный бомбардир «Ренна» Усман Дембеле находится в шаге от перехода в «Баварию» Мюнхен. По сведениям «BeIN...
Ренн отказался продавать Усмана Дембеле за 35 млн евро
«Ренн» не принял предложение каталонцев по нападающему Усману Дембеле, как гласит авторитетное французское издание «France...
«Ренн» не принял предложение каталонцев по нападающему Усману Дембеле, как гласит авторитетное французское издание «France...