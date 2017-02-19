Реал включился в борьбу за Дембеле

Яркие выступления М. Дембеле не остались без внимания топовых команд Европы – теперь очередь дошла и до мадридского «Реала».



The Mirror уверен, что следующим клубом, заинтересовавшимся выступлениями представителя «Селтика» (Глазго, Шотландия), стал действующий обладатель кубка Лиги Чемпионов. Ранее пресса извещала об интересе к Муссе со стороны «Баварии», «Арсенала» и «Челси».



По всем ожиданиям, из-за высокой конкуренции на Дембеле «Селтику» удастся заполучить за своего ведущего исполнителя не менее тридцати миллионов евро. Напомним, предыдущим клубом футболиста был «Фулхэм» (Лондон).



Что интересно, в прошлом месяце шотландцы ответили отказом на предложение «Челси» продать футболиста за 35 000 000 евро.