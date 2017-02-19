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Реал включился в борьбу за Дембеле

Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола

Реал включился в борьбу за Дембеле

Яркие выступления М. Дембеле не остались без внимания топовых команд Европы – теперь очередь дошла и до мадридского «Реала».

The Mirror уверен, что следующим клубом, заинтересовавшимся выступлениями представителя «Селтика» (Глазго, Шотландия), стал действующий обладатель кубка Лиги Чемпионов. Ранее пресса извещала об интересе к Муссе со стороны «Баварии», «Арсенала» и «Челси».

По всем ожиданиям, из-за высокой конкуренции на Дембеле «Селтику» удастся заполучить за своего ведущего исполнителя не менее тридцати миллионов евро. Напомним, предыдущим клубом футболиста был «Фулхэм» (Лондон).

Что интересно, в прошлом месяце шотландцы ответили отказом на предложение «Челси» продать футболиста за 35 000 000 евро.

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