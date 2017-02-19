  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Вторник 21 февраля

22:45  cleag Манчестер Сити – Монако 22:45  cleag Байер – Атлетико
Свернуть список трансляций

Шальке намерен выкупить Бенталеба у Тоттенхэма

Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола

Шальке намерен выкупить Бенталеба у Тоттенхэма

По версии издания Kicker, «Шальке-04» (Гельзенкирхен) настроен на полноценный выкуп у «Тоттенхэма» прав на молодого хавбека Н. Бенталеба.

«Шальке» настроен на приобретение Набиля за 19 000 000 евро в конце сезона, и, соответственно, хочет подписать с алжирским футболистом новый 4-летний трудовой договор. Немцы оставили за собой право выкупа контракта Бенталеба, арендованного минувшим летом, однако эта опция может быть активирована только в случае проведения футболистом двадцати игр в текущем розыгрыше Бундеслиги.

После того как в «Шальке» пришёл 22-летний Набиль, ему удалось стать ключевым исполнителем в своей новой команде. Во всех соревнованиях за Кобальтовых он уже наиграл 26 матчей, сумел отличиться пятью забитыми мячами.

Нравится
Похожие новости:
  • Фиорентина хочет выкупить Тельо у Барселоны
    Фиорентина хочет выкупить Тельо у Барселоны
    Фланговый футболист К. Тельо сумел заявить о себе с положительной стороны, выступая за «Фиорентину», вследствие чего управление клуба...
  • Боруссия Д, Шальке и Валенсия интересуются Т. Джакой
    Боруссия Д, Шальке и Валенсия интересуются Т. Джакой
    Хавбек швейцарского «Базеля» Т. Джака может перебраться в один из топовых европейских чемпионатов. Bundesliga Spotlight, ссылаясь на...
  • Шальке выкупит Бенталеба у Тоттенхэма
    Шальке выкупит Бенталеба у Тоттенхэма
    Немецкое издание Bild утверждает, что «Шальке-04» заинтересован в том, чтобы заняться оформлением полноценного трансфера арендованного...
  • Шальке договорился об аренде Бенталеба
    Шальке договорился об аренде Бенталеба
    Юный талант английского «Тоттенхэма» может быть арендован представителем немецкой Бундеслиги. Как утверждает издание L'Equipe,...
  • Шальке хочет подписать Бельханда
    Шальке хочет подписать Бельханда
    25-летний марокканец Юнес Беланда, представляющий «Динамо К», заинтересовал «Шальке 04», информирует издание «Sport...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close