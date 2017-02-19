Шальке намерен выкупить Бенталеба у Тоттенхэма
Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола
По версии издания Kicker, «Шальке-04» (Гельзенкирхен) настроен на полноценный выкуп у «Тоттенхэма» прав на молодого хавбека Н. Бенталеба.
«Шальке» настроен на приобретение Набиля за 19 000 000 евро в конце сезона, и, соответственно, хочет подписать с алжирским футболистом новый 4-летний трудовой договор. Немцы оставили за собой право выкупа контракта Бенталеба, арендованного минувшим летом, однако эта опция может быть активирована только в случае проведения футболистом двадцати игр в текущем розыгрыше Бундеслиги.
После того как в «Шальке» пришёл 22-летний Набиль, ему удалось стать ключевым исполнителем в своей новой команде. Во всех соревнованиях за Кобальтовых он уже наиграл 26 матчей, сумел отличиться пятью забитыми мячами.
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