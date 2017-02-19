  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Вторник 21 февраля

22:45  cleag Манчестер Сити – Монако 22:45  cleag Байер – Атлетико
Свернуть список трансляций

Уотфорд ведёт переговоры с Лемина

Дата публикации: Вчера, 23:35 | Категория: Новости футбола

Уотфорд ведёт переговоры с Лемина

Английский «Уотфорд» внимательно следит за М. Леминой, надеясь уговорить руководство «Ювентуса» отпустить его на Туманный Альбион.

По версии Watford Observer, летом «Уотфорд» совершит попытку договориться со Старой Синьорой относительно трансфера Марио. Также, как утверждает английское издание, на игрока будет претендовать и столичный британский «Кристал Пэлас».

Свою профессиональную карьеру Лемина начал в «Лорьяне», играя за этот клуб с 2010-го года. После проведённых здесь трёх сезонов перешёл в марсельский «Олимпик». За «Юве» 23-летний игрок выступает с 2015-го года. Всего за эту команду отыграл 16 поединков, отличился единственным забитым мячом.

Нравится
Похожие новости:
  • Уотфорд согласовал аренду Ньянга
    Уотфорд согласовал аренду Ньянга
    Игрок атакующей линии «Милана» (Италия) М. Ньянг имеет возможность испытать свои силы в Премьер-лиге Англии, перейдя в...
  • Марсель начал переговоры по Р.Родригесу
    Марсель начал переговоры по Р.Родригесу
    Фланговый оборонительный футболист «Вольфсбурга» Р. Родригес нужен французскому «Марселю». Ранее появлялась информация о...
  • Кристал Пэлас интересуется Реми
    Кристал Пэлас интересуется Реми
    «Кристал Пэлас» желает приобрести ещё одного именитого форварда – на сей раз клуб интересуется возможностью покупки Л. Реми у...
  • Гамбург заинтересован в Лемине
    Гамбург заинтересован в Лемине
    Красноштанники заинтересовались возможностью подписания хавбека туринского «Ювентуса» М. Лемины. По сообщениям Bild стало известно,...
  • Амрабат переходит в Уотфорд
    Амрабат переходит в Уотфорд
    Хав/форвард Нордин Амрабат, представляющий «Малагу» перебирается в клуб АПЛ. Сегодня портал Transfermarkt.com разместил информацию,...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close