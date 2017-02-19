Уотфорд ведёт переговоры с Лемина
Дата публикации: Вчера, 23:35 | Категория: Новости футбола
Английский «Уотфорд» внимательно следит за М. Леминой, надеясь уговорить руководство «Ювентуса» отпустить его на Туманный Альбион.
По версии Watford Observer, летом «Уотфорд» совершит попытку договориться со Старой Синьорой относительно трансфера Марио. Также, как утверждает английское издание, на игрока будет претендовать и столичный британский «Кристал Пэлас».
Свою профессиональную карьеру Лемина начал в «Лорьяне», играя за этот клуб с 2010-го года. После проведённых здесь трёх сезонов перешёл в марсельский «Олимпик». За «Юве» 23-летний игрок выступает с 2015-го года. Всего за эту команду отыграл 16 поединков, отличился единственным забитым мячом.
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