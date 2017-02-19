Милан заинтересован в Бензема
Дата публикации: Вчера, 23:33 | Категория: Новости футбола
К. Бензема, французский центрфорвард «Реала» (Мадрид), может сменить испанскую команду на итальянскую – в его услугах проявляет заинтересованность «Милан».
Недавно СМИ начали активно распространять информацию о возможном уходе Карима из рядов Сливочных, где он провёл уже восемь игровых сезонов.
Вполне возможно, что в ближайшем времени «Милан» окончательно перейдёт в «руки» китайцев, поэтому ожидается нетипичная для россонери активность на трансферном рынке летом. Об интересе миланцев к Бензема проинформировал ресурс Сalciomercato.it.
По некоторым данным, среди кандидатов на пополнение состава «Милана» числятся следующие игроки: П.-Э. Обамеянг («Боруссия» Д), А. Санчес и Л. Перес («Арсенал» Л).
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