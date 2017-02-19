Официально: Мандорлини возглавил Дженоа

А. Мандорлини назначен в качестве нового наставника «Дженоа» после увольнения управлением клуба И. Юрича.



Уже больше двух месяцев «Дженоа» не может победить. Последние девять отыгранных встреч принесли Грифонам только два зачётных пункта. После того как генуэзский клуб разгромно проиграл «Пескаре» со счётом 0:5, руководство «Дженоа» приняло решение избавиться от действующего на тот момент главы тренерского штаба.



Мандорлини, в свою очередь, подписал с «Дженоа» 18-месячное трудовое соглашение. 56-летний специалист в качестве футболиста большую часть собственной карьеры провёл в «Интернационале».



Тренером работал в «Аталанте», «Болонье», «Сиене» и других, менее известных командах.