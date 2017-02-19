Официально: Мандорлини возглавил Дженоа
Дата публикации: Вчера, 23:31 | Категория: Новости футбола
А. Мандорлини назначен в качестве нового наставника «Дженоа» после увольнения управлением клуба И. Юрича.
Уже больше двух месяцев «Дженоа» не может победить. Последние девять отыгранных встреч принесли Грифонам только два зачётных пункта. После того как генуэзский клуб разгромно проиграл «Пескаре» со счётом 0:5, руководство «Дженоа» приняло решение избавиться от действующего на тот момент главы тренерского штаба.
Мандорлини, в свою очередь, подписал с «Дженоа» 18-месячное трудовое соглашение. 56-летний специалист в качестве футболиста большую часть собственной карьеры провёл в «Интернационале».
Тренером работал в «Аталанте», «Болонье», «Сиене» и других, менее известных командах.
Похожие новости:
Интер вклинивается в гонку за Кессье
Ивуарийский хавбек, играющий на данный момент в итальянской «Аталанте», заинтересовал своими выступлениями управление миланского...
Ивуарийский хавбек, играющий на данный момент в итальянской «Аталанте», заинтересовал своими выступлениями управление миланского...
Милан, Интер и Фиорентина поборются за Паволетти
Паволетти, представляющий «Дженоа», заинтересовал «Милан», «Фиорентину», а также «Интернационале». ...
Паволетти, представляющий «Дженоа», заинтересовал «Милан», «Фиорентину», а также «Интернационале». ...
Дженоа поборется за Итурбе
Итальянский ресурс Calciomercato.it утверждает, что хавбек «Ромы» Хавьер Итурбе стал объектом заинтересованности Грифонов. Издание...
Итальянский ресурс Calciomercato.it утверждает, что хавбек «Ромы» Хавьер Итурбе стал объектом заинтересованности Грифонов. Издание...
Верона: Фавр — альтернатива Корини
Швейцарский специалист Люсьен Фавр, ранее тренировавший «Боруссию М», близок к тому, чтобы возглавить «Верону». Как...
Швейцарский специалист Люсьен Фавр, ранее тренировавший «Боруссию М», близок к тому, чтобы возглавить «Верону». Как...
Джорджо Кьеллини: «В матче с «Дженоа» вы увидели настоящий Ювентус»
Защитник «Ювентуса» Джоржо Кьелини рассказал, что остался доволен тем, что после периода неудачных матчей его клуб снова побеждает. В...
Защитник «Ювентуса» Джоржо Кьелини рассказал, что остался доволен тем, что после периода неудачных матчей его клуб снова побеждает. В...