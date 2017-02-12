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Санья может перейти в Вест Хэм

Дата публикации: Вчера, 23:37 | Категория: Новости футбола

Санья может перейти в Вест Хэм

Французскому фланговому защитнику Б. Санья, по всей видимости, вновь придётся сменить одну английскую команду на другую. Ранее Бакари перешёл из «Арсенала» в стан «Ман Сити», теперь же он может покинуть состав Горожан, перейдя обратно в Лондон – в «Вест Хэм».

Переход Санья в ряды Молотобойцев если и состоится, то разве что летом. Информация предоставлена источником The Telegraph.

При этом «Вест Хэму» вряд ли придётся платить за переход Санья, поскольку соглашение между французом и его нынешним клубом действует только до середины текущего года.

В сезоне 2016/2017 на счету Б. Санья 13 проведённых матчей в Премьер-лиге Англии и единственная голевая передача.

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