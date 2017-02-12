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Замбиец Сакала подписал контракт со Спартаком

Дата публикации: Вчера, 23:31 | Категория: Новости футбола

Замбиец Сакала подписал контракт со Спартаком

По информации soka25east.com, Ф. Сакала, форвард из Замбии, ещё на прошлой неделе покинувший ряды второй команды «Спартака», куда привлекался для прохождения просмотра, всё-таки оформил трудовое соглашение с Красно-белыми.

19-летний футболист подписал 3-летний договор с москвичами, и в дальнейшем будет играть за «Спартак-2». Подписание произошло после того, как Сакала благополучно завершил медосмотр.

«Мне сложно в это поверить, но Бог услышал мои молитвы. Теперь я ставлю перед собой задачу добиться успеха в Старом Свете. Главная моя цель – играть так, чтобы в родной стране мной гордились», – сказал Фэшн.

Будучи одним из наиболее талантливых футболистов своей страны, Сакала уже в 19-летнем возрасте вызывается в ряды нац. команды Замбии.

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