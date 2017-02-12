Замбиец Сакала подписал контракт со Спартаком

По информации soka25east.com, Ф. Сакала, форвард из Замбии, ещё на прошлой неделе покинувший ряды второй команды «Спартака», куда привлекался для прохождения просмотра, всё-таки оформил трудовое соглашение с Красно-белыми.



19-летний футболист подписал 3-летний договор с москвичами, и в дальнейшем будет играть за «Спартак-2». Подписание произошло после того, как Сакала благополучно завершил медосмотр.



«Мне сложно в это поверить, но Бог услышал мои молитвы. Теперь я ставлю перед собой задачу добиться успеха в Старом Свете. Главная моя цель – играть так, чтобы в родной стране мной гордились», – сказал Фэшн.



Будучи одним из наиболее талантливых футболистов своей страны, Сакала уже в 19-летнем возрасте вызывается в ряды нац. команды Замбии.