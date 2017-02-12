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Анже хочет купить египетский бизнесмен

Дата публикации: Вчера, 23:30 | Категория: Новости футбола

Анже хочет купить египетский бизнесмен

Клуб Лиги 1 «Анже» в скором времени может быть приобретён бизнесменом из Египта. По данным L’Equipe, Х. Эльколи готов выплатить за «Анже» 20 000 000 евро, и даже сумел достичь предварительного согласия по этому вопросу со стороной-визави.

Впрочем, управляющий клуба С. Шабан (владеет 93% акций) не намерен расставаться с «Анже», желая по крайней мере ещё несколько лет поработать здесь.

Эльколи имеет опыт работы в качестве агента ФИФА, располагает недвижимостью на территории Арабских Эмиратов и Египта.

Занимая на данный момент 14-ю позицию в высшем французском дивизионе, «Анже» всё ещё остаётся достаточно близко от зоны вылета – на расстоянии двух зачётных пунктов.

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