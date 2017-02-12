Фабиньо ведёт переговоры с Барселоной, Арсеналом МЮ и МС
Дата публикации: Вчера, 23:28 | Категория: Новости футбола
У бразильского правого бека княжеского «Монако» есть несколько путей развития карьеры. Папа Фабиньо поведал о том, куда в скором времени может перейти его 23-летний сын.
«Среди претендентов на Фабиньо числятся оба «Манчестера», «Арсенал» и «Барселона», – сообщил Жоао в процессе дачи интервью J+1.
«Мы следим за работой Ж. Моуриньо в «МЮ», и сама команда нам нравится. Тем не менее, рассматриваем и вариант с «Сити», который готовится сделать «Монако» предложение».
Отметим, что, выступая в текущем сезоне за свою команду, бразилец отыграл 35 поединков, забил семь мячей, а также отдал три голевых паса. Трудовое соглашение футболиста с Монегасками актуально до летнего межсезонья 2021-го года.
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