Фабиньо ведёт переговоры с Барселоной, Арсеналом МЮ и МС

У бразильского правого бека княжеского «Монако» есть несколько путей развития карьеры. Папа Фабиньо поведал о том, куда в скором времени может перейти его 23-летний сын.



«Среди претендентов на Фабиньо числятся оба «Манчестера», «Арсенал» и «Барселона», – сообщил Жоао в процессе дачи интервью J+1.



«Мы следим за работой Ж. Моуриньо в «МЮ», и сама команда нам нравится. Тем не менее, рассматриваем и вариант с «Сити», который готовится сделать «Монако» предложение».



Отметим, что, выступая в текущем сезоне за свою команду, бразилец отыграл 35 поединков, забил семь мячей, а также отдал три голевых паса. Трудовое соглашение футболиста с Монегасками актуально до летнего межсезонья 2021-го года.