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Фабиньо ведёт переговоры с Барселоной, Арсеналом МЮ и МС

Дата публикации: Вчера, 23:28 | Категория: Новости футбола

Фабиньо ведёт переговоры с Барселоной, Арсеналом МЮ и МС

У бразильского правого бека княжеского «Монако» есть несколько путей развития карьеры. Папа Фабиньо поведал о том, куда в скором времени может перейти его 23-летний сын.

«Среди претендентов на Фабиньо числятся оба «Манчестера», «Арсенал» и «Барселона», – сообщил Жоао в процессе дачи интервью J+1.

«Мы следим за работой Ж. Моуриньо в «МЮ», и сама команда нам нравится. Тем не менее, рассматриваем и вариант с «Сити», который готовится сделать «Монако» предложение».

Отметим, что, выступая в текущем сезоне за свою команду, бразилец отыграл 35 поединков, забил семь мячей, а также отдал три голевых паса. Трудовое соглашение футболиста с Монегасками актуально до летнего межсезонья 2021-го года.

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