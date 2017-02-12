Сухина подтвердил, что станет начальником Локомотива
Дата публикации: Вчера, 23:06 | Категория: Новости футбола
Новым руководителем «Локомотива» (Москва) станет С. Сухина, который работал в структуре судейского комитета, в прошлом – футбольный рефери. О своей новой должности известил сам Станислав агентству ТАСС.
«Я буду выполнять функции начальника команды. Пока что у меня нет опыта работы на такой должности, однако административными положениями владею в достаточной мере. Нам приходилось брать на себя организацию коллегиальных встреч арбитров, поэтому у меня есть примерные представления, как происходят официальные встречи, организовываются трансферы и т.д.», – говорит Сухина.
48-летний функционер работал в качестве футбольного судьи на протяжении отрезка времени 1996-2012-х годов.
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