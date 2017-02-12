Ювентус и ПСЖ претендуют на Санчеса
Дата публикации: Вчера, 23:04 | Категория: Новости футбола
Действующие чемпионы Италии и Франции расположены к гонке за южноамериканским фланговым нападающим «Арсенала» (Лондон) А. Санчесом.
Клубы намерены послать запрос в стан Канониров летом текущего года, о чём утверждает источник Daily Mirror.
Договор между чилийцем и лондонской командой, в свою очередь, действует до летнего межсезонья 2018-го года. Ранее «Арсенал» пытался договориться с Алексисом о переоформлении контракта с заработной платой 180 000 евро / 7 дней, но пока что переговоры безуспешны.
С 2014-го года играет Алексис в составе бело-красных, перейдя туда из «Барселоны». Что касается выступлений за сборную, то на счету Санчеса 106 проведённых игр и 36 голов за Красную Команду.
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