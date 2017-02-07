Агент Кумана сообщил об интересе со стороны Барселоны

Юридический представитель Р. Кумана, текущего главы тренерского штаба ливерпульского «Эвертона», оповестил общественность о появившемся интересе со стороны каталонской «Барселоны».



Текущий тренер каталонцев Л. Энрике в конце сезона 2016/2017 может остаться без работы, так как стороны пока ещё не смогли достичь договорённостей о продлении контракта.



Куман выступал в качестве игрока «Барселоны» в промежутке 1985-1995 гг., а также функционировал в роли ассистента тренера этой команды в 1998-2000 гг.



«Вряд ли в «Барсу» вернётся Ф. Де Бур. Каталонцы смотрят в сторону Р. Кумана, который является менеджером «Эвертона», — приводит слова Г. Альберса, агента «ливерпульского» специалиста, ресурс Tuttomercatoweb.