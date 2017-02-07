Агент Кумана сообщил об интересе со стороны Барселоны
Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола
Юридический представитель Р. Кумана, текущего главы тренерского штаба ливерпульского «Эвертона», оповестил общественность о появившемся интересе со стороны каталонской «Барселоны».
Текущий тренер каталонцев Л. Энрике в конце сезона 2016/2017 может остаться без работы, так как стороны пока ещё не смогли достичь договорённостей о продлении контракта.
Куман выступал в качестве игрока «Барселоны» в промежутке 1985-1995 гг., а также функционировал в роли ассистента тренера этой команды в 1998-2000 гг.
«Вряд ли в «Барсу» вернётся Ф. Де Бур. Каталонцы смотрят в сторону Р. Кумана, который является менеджером «Эвертона», — приводит слова Г. Альберса, агента «ливерпульского» специалиста, ресурс Tuttomercatoweb.
Похожие новости:
Эвертон объявил о назначении Кумана главным тренером
Новый наставник ливерпульского «Эвертона» – Рональд Куман. Трудовое соглашение нидерландского специалиста с Ирисками рассчитано на...
Новый наставник ливерпульского «Эвертона» – Рональд Куман. Трудовое соглашение нидерландского специалиста с Ирисками рассчитано на...
Спартак может подписать экс-игрока Ювентуса и Барселоны
М. Касерес, который сейчас пребывает в роли свободного агента, пользуется интересом со стороны «Саутгемптона», а также российских...
М. Касерес, который сейчас пребывает в роли свободного агента, пользуется интересом со стороны «Саутгемптона», а также российских...
Фиорентина хочет выкупить Тельо у Барселоны
Фланговый футболист К. Тельо сумел заявить о себе с положительной стороны, выступая за «Фиорентину», вследствие чего управление клуба...
Фланговый футболист К. Тельо сумел заявить о себе с положительной стороны, выступая за «Фиорентину», вследствие чего управление клуба...
Бетису нужен Халилович
Испанский «Бетис» намерен взять в аренду бывшего хавбека «Барселоны» А. Халиловича, который на данный момент играет за...
Испанский «Бетис» намерен взять в аренду бывшего хавбека «Барселоны» А. Халиловича, который на данный момент играет за...
Ливерпуль может приобрести у Барселоны нападающего Тельо
Мерсисайдцы нацелены на покупку нападающего каталонской «Барселоны», и готовы сражаться в гонке за него с итальянской...
Мерсисайдцы нацелены на покупку нападающего каталонской «Барселоны», и готовы сражаться в гонке за него с итальянской...