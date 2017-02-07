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Арсенал интересуется Хартом

Дата публикации: Вчера, 23:40 | Категория: Новости футбола

Арсенал интересуется Хартом

Уже в следующем сезоне Джо Харт может вновь выступать в Премьер-лиге Англии – во вратаре «Торино» проявляет заинтересованность «Арсенал».

29-летний Джо может стать заменой для П. Чеха, которому весной «стукнет» 35. Канониры могут встретиться с конкуренцией в лице «Ливерпуля». Ю. Клопп, как сообщается, недоволен выступлениями своих основных вратарей Л. Кариуса и С. Миньоле, поэтому готов вступить в гонку за Хартом, официально принадлежащим «Манчестер Сити».

По всем ожиданиям, Горожане запросят за своего футболиста около 15 000 000 фунтов.

В текущем сезоне, выступив за «Торино» в 21-й встрече, Харт пропустил 29 мячей в свои ворота, что позволило ему претендовать на возвращение в АПЛ.

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