Арсенал интересуется Хартом
Дата публикации: Вчера, 23:40 | Категория: Новости футбола
Уже в следующем сезоне Джо Харт может вновь выступать в Премьер-лиге Англии – во вратаре «Торино» проявляет заинтересованность «Арсенал».
29-летний Джо может стать заменой для П. Чеха, которому весной «стукнет» 35. Канониры могут встретиться с конкуренцией в лице «Ливерпуля». Ю. Клопп, как сообщается, недоволен выступлениями своих основных вратарей Л. Кариуса и С. Миньоле, поэтому готов вступить в гонку за Хартом, официально принадлежащим «Манчестер Сити».
По всем ожиданиям, Горожане запросят за своего футболиста около 15 000 000 фунтов.
В текущем сезоне, выступив за «Торино» в 21-й встрече, Харт пропустил 29 мячей в свои ворота, что позволило ему претендовать на возвращение в АПЛ.
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