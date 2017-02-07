Уилшир вновь заинтересовал Милан

Принадлежащий «Арсеналу» (Лондон) Дж. Уилшир, который временно представляет цвета «Борнмута», уже на протяжении следующего трансферного окна наверняка будет иметь возможность присоединиться к составу «Милана».



25-летний хавбек стал игроком «Борнмута» летом прошлого года, присоединившись к этой команде на один год, по условиям соглашения между клубами.



Как сообщает издание The Daily Telegraph, Вишни не намерены приобретать Уилшира на постоянной основе, поэтому уже в летнее время он может вернуться в «Арсенал». Однако и Канониры не готовы продлевать игрока, который связан с этим клубом контрактом до середины 2018-го года.



Эту ситуацию хочет использовать в своих целях «Милан», предложив лондонцам летом трансфер английского футболиста.