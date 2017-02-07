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Уилшир вновь заинтересовал Милан

Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола

Уилшир вновь заинтересовал Милан

Принадлежащий «Арсеналу» (Лондон) Дж. Уилшир, который временно представляет цвета «Борнмута», уже на протяжении следующего трансферного окна наверняка будет иметь возможность присоединиться к составу «Милана».

25-летний хавбек стал игроком «Борнмута» летом прошлого года, присоединившись к этой команде на один год, по условиям соглашения между клубами.

Как сообщает издание The Daily Telegraph, Вишни не намерены приобретать Уилшира на постоянной основе, поэтому уже в летнее время он может вернуться в «Арсенал». Однако и Канониры не готовы продлевать игрока, который связан с этим клубом контрактом до середины 2018-го года.

Эту ситуацию хочет использовать в своих целях «Милан», предложив лондонцам летом трансфер английского футболиста.

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