Уилшир вновь заинтересовал Милан
Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола
Принадлежащий «Арсеналу» (Лондон) Дж. Уилшир, который временно представляет цвета «Борнмута», уже на протяжении следующего трансферного окна наверняка будет иметь возможность присоединиться к составу «Милана».
25-летний хавбек стал игроком «Борнмута» летом прошлого года, присоединившись к этой команде на один год, по условиям соглашения между клубами.
Как сообщает издание The Daily Telegraph, Вишни не намерены приобретать Уилшира на постоянной основе, поэтому уже в летнее время он может вернуться в «Арсенал». Однако и Канониры не готовы продлевать игрока, который связан с этим клубом контрактом до середины 2018-го года.
Эту ситуацию хочет использовать в своих целях «Милан», предложив лондонцам летом трансфер английского футболиста.
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