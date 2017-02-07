Вест Бромвич и Эвертон следят за А. Эрнандесом

Ириски и Дрозды нацелились на форварда «Халл Сити» А. Эрнандеса.



По версии Birmingham Mail, представитель 26-летнего футболиста заявил, что в его клиенте проявляют заинтересованность и «Вест Бромвич», и «Эвертон». 12 000 000 евро – именно такую сумму в 2014-м году заплатил «Халл» сицилийскому «Палермо» за Абеля. Текущий трудовой договор уругвайского нападающего с его нынешним клубом актуален до середины 2017-го года.



В сезоне 2016/2017 Эрнандес отыграл 19 поединков во всех состязаниях, отличился 4-я мячами и однажды ассистировал своим партнёрам. На данный момент его команда расположилась на 18-й строчке в таблице Премьер-лиге Англии, отставая от идущих выше «Суонси», «Лестера» и «Миддлсбро» на 1 зачётный пункт.