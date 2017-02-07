Аллегри не подтвердил и не опроверг слухи об Арсенале
Дата публикации: Вчера, 23:37 | Категория: Новости футбола
Менеджер «Ювентуса» М. Аллегри решил прокомментировать ситуацию, которая сложилась вокруг него. Судя по некоторым слухам, Аллегри хотят пригласить в «Арсенал» (Лондон), чтобы тот заменил на посту А. Венгера. Итальянский специалист не дал чёткого комментария по этому поводу, сказав примерно следующее:
"Я не хочу ни опровергать что-либо, ни давать подтверждение какой-то информации. Для меня сейчас существует только «Ювентус», и поэтому я сосредотачиваюсь исключительно на получении следующих зачётных очков".
"В СМИ часто рассуждают о том, что я покину «Ювентус», даже в те моменты, когда у команды всё отлично", — приводит слова Массимилиано издание Sky Sports.
Напомним, под началом Аллегри «Ювентус» уже выиграл два Скудетто.
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