Аллегри не подтвердил и не опроверг слухи об Арсенале

Менеджер «Ювентуса» М. Аллегри решил прокомментировать ситуацию, которая сложилась вокруг него. Судя по некоторым слухам, Аллегри хотят пригласить в «Арсенал» (Лондон), чтобы тот заменил на посту А. Венгера. Итальянский специалист не дал чёткого комментария по этому поводу, сказав примерно следующее:



"Я не хочу ни опровергать что-либо, ни давать подтверждение какой-то информации. Для меня сейчас существует только «Ювентус», и поэтому я сосредотачиваюсь исключительно на получении следующих зачётных очков".



"В СМИ часто рассуждают о том, что я покину «Ювентус», даже в те моменты, когда у команды всё отлично", — приводит слова Массимилиано издание Sky Sports.



Напомним, под началом Аллегри «Ювентус» уже выиграл два Скудетто.