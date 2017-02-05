Реал готов этим летом предложить 65 млн евро за Де Хеа
Дата публикации: Вчера, 20:34 | Категория: Новости футбола
В прессе продолжают ходить слухи о возможном приобретении «Реалом» одного из топовых вратарей мира.
Если раньше они были связаны с персоной Т. Куртуа, а вчера было упомянуто имя У. Льориса, то сегодня Marca сообщила о готовности Сливочных приобрести Д. Де Хеа из «МЮ» за 65 000 000 евро. К слову, именно такая сумма отступных прописана в соглашении игрока с его текущей командой.
Договор между 26-летним голкипером и Красными Дьяволами актуален до середины 2019-го года, но у «МЮ» ещё остаётся пункт возможного продления контракта на 1 год. Скорее всего, клуб уже в ближайшем времени воспользуется такой возможностью, чтобы удержать игрока в своём составе.
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