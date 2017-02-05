Атлетико приобретёт защитника Сан-Паулу

Д. Симеоне, возглавляющий тренерский штаб «Атлетико» (Мадрид), раздумывает над вариантами усиления состава столичной команды. Л. Войнович, представитель «Сан-Паулу», по данным Fox Sports, находится под пристальным наблюдением аргентинского специалиста.



Источник утверждает, что «Сан-Паулу» ответил согласием на 6-миллионное предложение мадридцев. Игрок сможет доиграть в своём клубе до лета, а после этого «Атлетико» планирует уладить последние детали потенциальной сделки.



Судьба сделки будет зависеть от того, смогут ли мадридцы доказать свою невиновность в арбитражном суде по делу наложенного трансферного вето со стороны ФИФА. Но если даже выиграть не удастся, «Атлетико» рассмотрит вариант с направлением Лянко в полугодичную аренду.