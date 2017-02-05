Атлетико приобретёт защитника Сан-Паулу
Дата публикации: Вчера, 20:32 | Категория: Новости футбола
Д. Симеоне, возглавляющий тренерский штаб «Атлетико» (Мадрид), раздумывает над вариантами усиления состава столичной команды. Л. Войнович, представитель «Сан-Паулу», по данным Fox Sports, находится под пристальным наблюдением аргентинского специалиста.
Источник утверждает, что «Сан-Паулу» ответил согласием на 6-миллионное предложение мадридцев. Игрок сможет доиграть в своём клубе до лета, а после этого «Атлетико» планирует уладить последние детали потенциальной сделки.
Судьба сделки будет зависеть от того, смогут ли мадридцы доказать свою невиновность в арбитражном суде по делу наложенного трансферного вето со стороны ФИФА. Но если даже выиграть не удастся, «Атлетико» рассмотрит вариант с направлением Лянко в полугодичную аренду.
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