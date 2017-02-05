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Лукаку рассчитывает вернуться в Челси

Дата публикации: Вчера, 20:30 | Категория: Новости футбола

Лукаку рассчитывает вернуться в Челси

По небезосновательным предположениям издания Evening Standard, «бомбардир» ливерпульского «Эвертона» намерен возвратиться в ряды «Челси».

Р. Лукаку представлял цвета лондонцев в промежутке 2011-2014 гг. Теперь же он готов вновь попробовать доказать свою незаменимость в коллективе А. Конте. Другая причина его желания вернуться – возможность принимать участие в поединках Лиги Чемпионов.

В свою очередь, наставник лондонского клуба хочет переманить в свой коллектив А. Морату, которому не удаётся закрепиться в составе «Реала».

По версии веб-портала Transfermarkt.de, Ромелу стоит на трансферном рынке 40 000 000 евро, с учётом того, что его договор с ливерпульским клубом актуален до 2019-го года.

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