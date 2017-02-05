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Рома намерена пригласить Эмери в случае ухода Спаллетти

Дата публикации: Вчера, 23:45 | Категория: Новости футбола

Рома намерена пригласить Эмери в случае ухода Спаллетти

С учётом того, что соглашение менеджера «Ромы» Л. Спаллетти с его клубом летом текущего года истечёт, римляне вынуждены искать альтернативные кандидатуры на этот пост.

«Рома» прежде всего нацелена на У. Эмери, который вряд ли надолго задержится в «ПСЖ», если команда не начнёт демонстрировать былую игру. Также возможно назначение М. Джампаоло либо Э. Ди Франческо, которые защищают на данный момент цвета «Сампдории» и «Сассуоло» соответственно.

На Спаллетти уже объявились претенденты. Это действующий итальянский чемпион «Ювентус» и миланский «Интер».

Отыграв 22 тура в Серии А, «Рома» находится на 3-й позиции, уступая «Ювентусу» семь зачётных пунктов.

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