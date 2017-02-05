Рома намерена пригласить Эмери в случае ухода Спаллетти
Дата публикации: Вчера, 23:45 | Категория: Новости футбола
С учётом того, что соглашение менеджера «Ромы» Л. Спаллетти с его клубом летом текущего года истечёт, римляне вынуждены искать альтернативные кандидатуры на этот пост.
«Рома» прежде всего нацелена на У. Эмери, который вряд ли надолго задержится в «ПСЖ», если команда не начнёт демонстрировать былую игру. Также возможно назначение М. Джампаоло либо Э. Ди Франческо, которые защищают на данный момент цвета «Сампдории» и «Сассуоло» соответственно.
На Спаллетти уже объявились претенденты. Это действующий итальянский чемпион «Ювентус» и миланский «Интер».
Отыграв 22 тура в Серии А, «Рома» находится на 3-й позиции, уступая «Ювентусу» семь зачётных пунктов.
Похожие новости:
Сассуоло подыскивает замену Дефрелю
Итальянский «Сассуоло» раздумывает над возможными вариантами замены для форварда Г. Дефреля, которого планирует приобрести столичная...
Итальянский «Сассуоло» раздумывает над возможными вариантами замены для форварда Г. Дефреля, которого планирует приобрести столичная...
Арсеналу и Челси также нужен игрок Аталанты
Ф. Кессье, выступающий на данном этапе времени за «Аталанту» (Италия), привлекает к себе всё больше внимания на трансферном рынке. ...
Ф. Кессье, выступающий на данном этапе времени за «Аталанту» (Италия), привлекает к себе всё больше внимания на трансферном рынке. ...
Рома нацелена на Фелипе из Порту
Римская «Рома» наблюдает за выступлениями оборонительного футболиста «Порту» Ф. Аугусто. Football Italia, ссылаясь на...
Римская «Рома» наблюдает за выступлениями оборонительного футболиста «Порту» Ф. Аугусто. Football Italia, ссылаясь на...
Наполи: на прицеле четыре игрока
Неаполитанский клуб имеет несколько конкретных трансферных целей. СМИ Италии в лице издания Corriere dello Sport утверждает, что...
Неаполитанский клуб имеет несколько конкретных трансферных целей. СМИ Италии в лице издания Corriere dello Sport утверждает, что...
Эбуэ: «В свое время отказал «Ювентусу», «Роме» и «Фиорентине»»
Эмманюэль Эбуэ, защищающий цвета турецкого «Галатасарая», рассказал, что 2011 году, когда он уходил из «Арсенала», им...
Эмманюэль Эбуэ, защищающий цвета турецкого «Галатасарая», рассказал, что 2011 году, когда он уходил из «Арсенала», им...