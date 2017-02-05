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Интер согласился отдать € 50 млн за Маноласа

Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола

Интер согласился отдать € 50 млн за Маноласа

Миланский «Интернационале» готов выплатить «Роме» те 50 000 000 евро, которые Волки требуют за своего греческого игрока оборонительного плана К. Маноласа. О том, что нерадзурри готовы выложить за центрбека полсотни евро, проинформировало издание Sky Sport Italia.

По версии источника, официальный 50-миллионный запрос чёрно-синие пошлют в стан «Ромы» летом этого года. Также поступала информация о том, что игроку уже удалось согласовать с «Интером» 5-летнее трудовое соглашение. Его заработный оклад будет равен в таком случае примерно 4 500 000 евро за 1 сезон.

Соглашение Костаса с римским клубом истекает под самый «экватор» 2019-го года, и поэтому Волки задумываются над продажей ещё в 2017-м, поскольку через год трансферная стоимость Маноласа может значительно понизиться.

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